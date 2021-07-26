Hazine'den, iki ihalede 7,9 milyar TL'lik satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 3 milyar 285,88 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 4 milyar 650 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 7 milyar 935 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Yıl (2.303 gün) vadeli değişken faizli ve 9 yıl (3.395 Gün) sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Değişken faizli İhalede net satış 1 milyar 74,3 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 1 milyar 106 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşlemciler tahvil ihalesinde 2 milyar 56,0 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede bileşik ortalama faiz dönemsel faiz yüzde 9,15, en düşük yüzde 9,07, en yüksek yüzde 9,20 oldu.

Tahvilin minimum fiyatı 96.743 TL, ortalama fiyatı 97.136 TL olarak gerçekleşti.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 17 Kasım 2027'de gerçekleştirilecek.

Sabit Kuponlu Tahvilde net satış 2,2 milyar lira

Toplam 4 milyar 629,6 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 211,5 milyon TL, satışların nominal tutarı 2 milyar 845,0 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 17,60, ortalama yüzde 17,68, en yüksek yüzde 17,73 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 16,96 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 77.567 TL, ortalama 77.734 TL fiyat oluştu. Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 13 Kasım 2030 günü yapılacak.