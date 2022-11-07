Hazine’den tahvil ihalesi ile kira sertifikası satışı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ve kira sertifikası satış ihalesi düzenleyecek.
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç ihraç takvimi yayımladı. Takvime göre, tahvil ihalesinde 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kira sertifikası ihalesinde ise 6 ayda bir kira ödemeli 10 yıl (3640 gün) vadeli sertifikanın doğrudan satışı gerçekleştirilecek.