Hazine'den tahvil ve kira sertifikası ihracı
Hazine, 8 Ekim 2021 itfalı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası tahvili ihraç etti.
Hazine, 8 Ekim 2021 itfalı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası tahvili ihraç etti.
Hazine'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bakanlığımızca 7 Ekim 2020 tarihinde doğrudan satış yöntemi ile 9 Ekim 2020 valörlü, 8 Ekim 2021 itfa tarihli olarak TRT081021T13 ISIN kodlu 6 ayda bir %0,75 kupon ödemeli 4.160 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı Altın Tahvili, TRD081021T11 ISIN kodlu 6 ayda bir %0,75 kira ödemeli 14.282 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı Altına Dayalı Kira
Sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir."