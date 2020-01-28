Hazine’den TLREF endeksli ilk ihraç

28 Ocak 2020

Ocak ayındaki ihalelerde yaklaşık 15 milyar TL borçlanan Hazine 23.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 15 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyordu. Bugünkü ihraçla birlikte borçlanma tutarı 15 milyar TL'yi aşacak.

Borsa İstanbul Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Endeksi'ni (TLREF) TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak amacıyla geçen yıl oluşturmuştu. Amaç TLREF endeksinin finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerin fiyatlamasında gösterge olarak kullanılabilmesi olarak açıklanmıştı.

İlk kupon ödemesi yüzde 2.5

Bugünkü ihraç 26 Ocak 2022 vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. İlk kupon ödemesi yüzde 2.5 sonraki ödemeler TLREF endeksli olacak. Senedin ilk kupon oranı Hazine tarafından piyasa şartları ve TLREF'in ima ettiği faiz seviyeleri dikkate alınarak belirleniyor. Bugünkü ihraçta ilk kupon ödemesi yüzde 2.5 olarak belirlendi. Hazine ayrıca ihtiyaç görmesi durumunda söz konusu oranlara ek getiri ekleyip senet çıkarabilecek. Bu ihraçta ek getiri ise sıfır olarak belirlendi.

Bankacıların Reuters’e verdiği bilgilere göre geçen yıl 20 milyar TL'ye yakın TLREF'e endeksli özel sektör ihracı gerçekleşti. Hazine'nin ihracı ile birlikte özel sektörün de ihraçlarının artması bekleniyor.

Hazine bugün ayrıca kira sertifikası, perşembe günü ise altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası da ihraç edecek.

Hazine, 3,4 milyar liralık tahvil sattı