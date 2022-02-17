Hazine'nin dolar cinsi sukuk ihracına 3 kat talep geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracına 3 kat talep geldiğini açıkladı. Hazine, 3 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Şubat 2022 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildiğini 5 yıl vadeli ihracın tutarının 3 milyar dolar olduğunu belirtti.
İhraçta kira oranı yüzde 7,25 oldu.
Hazine, ihraç tutarının 24 Şubat 2022'de hesaplara gireceğini belirtti.
Hazine'nin açıklamasına göre ihraca 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.
Kira sertifikasının yüzde 66’sı Ortadoğu, yüzde 12’si ABD, yüzde 12’si Birleşik Krallık, yüzde 5’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 1’i Asya’daki yatırımcılara satıldı.
Bu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlandı.