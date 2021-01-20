Hazine'nin eurobond ihraçlarına rekor talep

Hazine, 5 ve 10 yıl vadedi iki Eurobond ihracını 3.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ihraç tutarının 26 Ocak’ta hesaplara gireceği ve 300’den fazla yatırımcıdan 15 milyar doların üzerinde talep geldiği vurgulandı. Açıklamada, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirilen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebi olduğu kaydedildi.



Açıklamada, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD Doları cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı için 19 Ocak 2021 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan’a yetki verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, ihracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarı toplamının 3.5 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.



Tarihin en yüksek talebi



Açıklamaya göre Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,75, getiri oranı yüzde 4,90 olarak; Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı ise yüzde 5,95 oldu. Açıklamada, “Toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebidir. Tahvil dilimlerine toplamda 300’den fazla yatırımcı, 15 milyar doların üzerinde talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 35’i İngiltere, yüzde 33’ü ABD, yüzde 16’sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Türkiye ve yüzde 6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahvil ihracıyla 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3.5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır.”



Hedefin üçte biri tamamlandı



Hazine 2020'de uluslararası sermaye piyasalarından dört seferde 8.75 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi. Bu tutar 9 milyar dolar olarak açıklanan tahmine yakın bir borçlanmaya işaret etti. 2021 tahmini de 10 milyar dolar olarak açıklandı. Hazine bu ihraçla 2021 hedefinin üçte biri de yılın ilk günlerinden tamamlanmış oldu.

Öte yandan Hazine önümüzdeki hafta değişim ihaleleri de gerçekleştirecek. Değişim ihalelerinde yeni borçlanmadan farklı olarak vadesine kısa bir süre kalmış tahviller geri alınarak yerine en uzun vadeli tahviller veriliyor.