Hazine'nin eurobond ihraçlarında toplam satış 3,5 milyar dolar oldu

Hazine'nin 2026 ve 2031 vadeli çift dilimli dolar cinsi eurobond ihracında satış tutarı her birinde 1,75 milyar dolar olmak üzere toplamda 3,5 milyar dolar oldu.



2026 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 4,90 olarak gerçekleşirken 2031 vadeli tahvilin getirisi yüzde 5,95 olarak kaydedildi. Hazine çift dilimli dolar cinsi eurobond ihracı için Citi, Goldman Sachs ve JPMorgan'a yetki vermişti.