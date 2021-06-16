Hazine’nin sukuk ihracına 4 kat talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bakanlığın açıklamasına göre 15 Haziran 2021 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edilmiş olup, 5 yıl vadeli (22 Haziran 2026) ihracın tutarı 2.5 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5,125 (Mid Swap + 426,7 baz puan) olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 22 Haziran 2021 tarihinde hesaplarımıza girecek.



İhraca 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep gösterdiği vurgulanan açıklamada kira sertifikasının yüzde 54'ünün Orta Doğu, yüzde 15'inin Türkiye, yüzde 14'ünün Birleşik Krallık, yüzde 8'inin diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sının ABD ve yüzde 3'ünün Asya'daki yatırımcılara satıldığı kaydedildi.



6 milyar dolara ulaştı



Açıklamada bu tahvil ihracıyla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6 milyar dolar finansman sağlandığı belirtildi. Hazine ocak ayında yaptığı 5 ve 10 yıl vadeli iki Eurobond ihracı ile aynı gün 3.5 milyar dolar borçlanmış, 2021 dış borçlanma programının üçte biri yılın ilk günlerinden tamamlamıştı. Hazine'nin 2021'de uluslararası piyasalarda borçlanma tahmini 10 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.