Hazine’nin sukuk ihracında getiri oranı yüzde 9,75 oldu

Hazine'nin dolar cinsi 3 yıllık sukuk ihracında getiri yüzde 9.75 olarak belirlenirken ihraca 6 milyar dolar civarında talep geldi.

Bankacıların verdiği bilgiye göre ilk getiri beklentisi yüzde 10 olan ve daha sonra aşağı revize edilen ihraç bugün tamamlanacak.

Hazine dün ihraç için Citi, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD ve HSBC yetkilendirilmişti.

Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından, hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor.

Yılbaşından beri yapılan borçlanma ise 5 milyar dolar.