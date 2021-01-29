Hazine'nin vergi dışı gelirleri 47,5 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve diğer kuruluşlardan elde edilen vergi dışı normal gelir verilerini açıkladı.

Buna göre, 2020'nin son çeyreğinde temettü gelirleri (KİT'ler + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 450 milyon lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 192 milyon 324 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 627 bin lira olarak gerçekleşti. Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri geçen yılın son çeyreğinde 642 milyon 951 bin lira oldu.

Bu kapsamda 2020 yılı toplam gelirleri ise 47 milyar 512 milyon 820 bin lira olarak gerçekleşti.