Haziranda aylık en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi'nde oldu

08 Temmuz 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıkalamaya göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,59 ve Euro yüzde 0,72 oranlarında kazandırırken mevduat faizi (brüt) yüzde 0,10, külçe altın yüzde 1,66 ve Amerikan Doları yüzde 2,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 1,15 ve Euro yüzde 0,29 oranlarında kazandırırken mevduat faizi (brüt) yüzde 0,53, külçe altın yüzde 2,09 ve Amerikan Doları yüzde 3,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,64 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,00 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,99 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,65 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 32,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından DİBS yüzde 26,40, mevduat faizi (brüt) yüzde 14,53, BIST 100 endeksi yüzde 12,30, Amerikan Doları yüzde 10,48 ve Euro yüzde 10,12 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 19,16, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,97, BIST 100 endeksi yüzde 5,87, Amerikan Doları

yüzde 4,16 ve Euro yüzde 3,81 oranlarında kazandırmıştır.