Hedef 1 yılda 1 milyon kullanıcıyı aşmak

Şebnem TURHAN

FUPS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüce Zerey, olabildiğince çok müşteriye kusursuz bir deneyim sunarak hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını dile getirerek “Kullanıcı sayımız düzenli şekilde artıyor. Bir yıl içerisinde 1 milyon kullanıcıyı aşacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Finansal teknolojilerin son dönemde Türkiye'nin en dinamik sektörlerinden biri haline geldiğini ifade eden Zerey, her sene kurulan girişimlerin ortalama yüzde 9’unu fintech alanından çıktığını kaydetti. Türkiye’de 520 aktif fintech kuruluşunun 216’sı ödeme alanında faaliyet gösterdiğini hatırlatan Zerey, buna karşın e-ticaret ödemelerinin henüz yalnızca yüzde 9’unun mobil/dijital cüzdan ile yapıldığını ve bu oranın dünyada yüzde 45 seviyesinde olduğu için büyük bir gelişim alanı bulunduğuna dikkat çekti.

Hikayesi 3 yıllık bir geçmişe dayanıyor

Zerey, FUPS olarak ilk günden bu yana merkezinde Türkiye’nin olduğu global bir marka olarak planladıklarını ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendirdiklerini dile getirerek “Açılımı Future of Payment Systems olan FUPS’un alt yapısı yüzde 100 kendi insan kaynağı ve fiziksel sermayesiyle, 20 yıldan fazla süre bankacılık deneyimi ve yetkin ekibi sayesinde oluşturuldu. Elektronik para ve ödeme kuruluşu olarak kullanıcılarımızla Ekim 2021’de hizmet vermeye başladık ama FUPS’un hikayesi aslında 3 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Bu süreçte kart paketlerinin dahi içeride geliştirilmesi, FUPS’un daha elastik hale gelmesini ve daha inovatif olabilmesini sağlandı” dedi.

FUPS olarak sadece oyuncular, gençler ya da banka hesabı olmayanları değil, bütçesini daha iyi yönetmek isteyen herkese hitap ettiklerini bunun da kendilerini diğerlerinden ayıran özellikleri olduğunu vurgulayan Zerey, “Yani FUPS spesifik demografik veya sosyoekonomik kitlelere özel geliştirilmedi. Her kullanıcımızı seçkin kullanıcımız olarak görüyor ve şeff af iletişim, şeff af vaatler kavramlarını benimsiyoruz. Bu kavramlardan yola çıkarak ne vadettiysek onu sunmaya çalışıyoruz. Diğer yandan, belirli bir özellik seti belirleyip en kısa ve maliyetsiz yoldan hayata geçirme hedefi ile yola koyulmadık. Alanlarında yetkin ekip ile yürüttüğümüz geliştirme süreci sayesinde kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına hızla reaksiyon gösterebilecek bir alt yapı kurduk. Bu yapı müşteri deneyimini ve memnuniyetini artırıcı bir unsur olmanın yanında FUPS’un sürekli gelişmesini ve ayrışmasını sağlayan en önemli unsur” dedi.

Avrupa'nın lider fintech'lerinden olmak istiyor

Zerey, orta vadede bütçe yönetimini, temel enstrümanlar ve yatırım yönetimi ile perçinlemek istediklerine dikkat çekerek Avrupa entegrasyonu ile birlikte avantajlı yurtdışı para transferi de önemli çalışmalarımız arasında yer aldığını söyledi. Hedefl erinin, Avrupa’nın da lider fintech şirketlerinden biri olmak olduğunu belirten Zerey, “Çalışmalarımızı da bu doğrultuda aralıksız sürdürüyoruz. Avrupa merkez ofisimizi Litvanya’da açtık. Litvanya’daki lisansımız ile birlikte Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasında köprü kurmul oluyoruz. Merkez Bankası lisans sürecinde son aşamadayız. Lisans süreci tamamlandığında FUPS aracılığıyla AB ülkeleri ile para transferi yapılabilecek. Birçok FUPS özelliğini oradaki kullanıcılarımız da kullanabilecek" diye konuştu.