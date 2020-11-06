Hedef 3 yılda 1 milyon kullanıcı

06 Kasım 2020

Erkan ÇAKAN

Limak Şirketler Grubu’nun 2019 yılında kurduğu Limak Müşteri Çözümleri ilk markası OlduBil’i kullanıcıların hizmetine sundu. Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, dijital cüzdan uygulaması olan OlduBil’i sadece yenilikçi bir finansal ödeme aracı değil, hayatı kolaylaştıran dijital bir müşteri hizmet platformu olarak konumladıklarını belirterek, uygulama ile banka hesabı olmadan herkese 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette güvenli alışveriş yapma, online fatura ödeme ve taksitlendirme gibi pek çok imkânı bir arada sunduğunu vurguladı. OlduBil'e sadece ad-soyad ve telefon numarası girerek ücretsiz kayıt olunabileceğini ifade eden Özdemir, "OlduBil mobil uygulaması ile kullanıcılar,

Mastercard lisanslı bir sanal karta anında sahip olabiliyor. Yıllık hesap işletim ücreti alınmıyor" diye konuştu.

İlk yıl 100 bin, 3 yılın sonunda ise 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven ise uygulama kapsamına yakın zamanda mikro kredi özelliğini de dahil edeceklerini aktardı. Ergüven, “Burada ne kadar mikro kredi kullanılabileceği konusunda bir limit belirlemedik. Ancak asgari ücret civarında bir tutar olmasını öngörüyoruz” dedi. Temelleri bu yılın başında atılan OlduBil’in kart ve cüzdan altyapısı 6493 sayılı kanun kapsamında BDDK lisanslı Türk Elektronik Para tarafından sağlandığını ifade eden Ergüven, kredi skorlama hizmeti için ise Colendi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri ile birlikte çalıştıklarını söyledi.