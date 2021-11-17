Hedef Holding, yatırım bankası için çalışmalara başladı

Hedef Holding'den yatırım bankası çalışmalarına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Holdingden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 300 milyon TL sermaye ile kurulacak bankanın adının "Hedef Yatırım Bankası" olmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Hedef Yatırım Bankası'nın kuruluş sermayesine Hedef Holding'in yüzde 30 oranında, İnfo Yatırım Menkul Değerler'in yüzde 25 oranında, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 25 oranında, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in yüzde 10 oranında ve Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Gökalp'in de yüzde 10 oranında ortak olacağı belirtildi.

Diğer taraftan, bankanın kuruluşu amacıyla gerekli her türlü çalışmanın ve başvurunun yapılması amacıyla Namık Kemal Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp’in yetkilendirildiği açıklandı.