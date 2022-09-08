Hedef Holding’de üst düzey atama

Hedef Holding’de Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliğine (CFO) Ömer Eryılmaz atandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Eryılmaz, SPK Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip bulunurken kariyerine 1986 yılında Sınai Yatırım Bankası’nda (SYB) Mali Analist olarak başladı.

Ömer Eryılmaz, 2002’de Sınai Yatırım Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) birleşmesi sonrası önce Risk Yönetim Müdürü, daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Eryılmaz, TSKB’de 2006’dan itibaren CFO olarak görev yaptı. 2016 sonunda TSKB’nin bağlı ortaklığı olan Yatırım Finansman Menkul Değerler’de Genel Müdür olarak atanan Eryılmaz bankada yatırımcı ilişkilerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaparken aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi ile Sürdürülebilirlik Komitesinde de görev aldı. Eryılmaz, 2017 yılından itibaren yürüttüğü Yatırım Finansman Menkul Değerler Genel Müdürlüğünden 2022 Temmuz ayında emekli oldu.