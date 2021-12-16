Hedef Holding’den BDDK’ya yatırım bankası başvurusu
Hedef Holding, yatırım bankası kuruluşuna ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuruda bulundu.
Hedef Holding, yatırım bankası kuruluşuna ilişkin BDDK başvuruda bulundu.
Konuya ilişkin Hedef Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “16.11.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimiz müteakip çalışmaları neticesinde, 300.000.000 TL tutarında sermayesine %30 oranında iştirak edeceğimiz ‘Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi’ unvanlı Yatırım Bankası kurulması için gerekli izinlerin alınması amacıyla 16.12.2021 (bugün) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmuştur.” ifadelerine yer verildi.