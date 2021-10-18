Hedef Holding'in halka arzına 6 kat talep

Halka arz başvurusu onaylandıktan sonra 14-15 Ekim tarihlerinde talep toplayan Hedef Holding'in paylarına 6 kat talep geldi. İnfo Yatırım liderliğinde 23 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 1,96 TL fiyattan talep toplanan Hedef Holding'in halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı.

Halka arz ile birlikte Hedef Holding’in sermayesi 250 milyon TL’den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL’ye yükselirken, Holding sermayesinin yüzde 20’sini temsil eden paylar, 22 Ekim 2021 Cuma günü BİST Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Halka arz büyüklüğü 118 milyon lira

Hedef Holding’in halka arzına yaklaşık 124 bin yatırımcıdan 358 milyon adet talep gelirken, arz büyüklüğü ise 117,6 milyon TL oldu.

Toplam arzın yüzde 60’ının kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, 36 milyon adet hisse için yaklaşık 7 kat talep geldi. Yurt içi kurumsal yatırımcılar 24 milyon pay için 8 kattan fazla, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise 12 milyon pay için 4 kattan fazla talepte bulundu.

Halka arzda bireysel yatırımcılar 5,2 kat talepte bulundu. 21 milyon pay için yaklaşık 108 milyon adet talep toplandı. Eşit dağılım yöntemiyle yatırımcı başına maksimum 180 adet pay tahsis edildi.

“Yeni yatırımlar için daha güçlü adımlar atacağız”

Halka arza ilişkin açıklamada bulunan Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip olan Hedef Holding'in, doğru zamanda doğru şirketlere yatırım yaparak büyüdüğünü vurguladı. Başta finans olmak üzere teknoloji ve enerji alanlarında büyüme potansiyeli olan şirketlere odaklandıklarını söyleyen Gökalp, "Yeni girişimler ve fikirler paylaştıkça büyür, değerlenir. Biz bunu "Yeni Nesil Holding” vizyonu olarak tanımlıyoruz. Bu başarılı halka arzla, öz sermayemizi daha da güçlendirdik. Yeni yatırımlar için daha güçlü adımlar atacağız. Halka arza katılan ve Hedef Holding'e güvenen, büyüyen Hedef'e ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim." dedi.

Yatırımcıların şirketlere ilgisi artıyor

Halka arza aracılık eden İnfo Yatırım CEO'su Ender Şahin, bir halka arzı daha başarıyla sonuçlandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Gruplarının çatı şirketi olan Hedef Holding’in halka arzına gösterilen ilginin önemine dikkat çeken Şahin, "2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 3 halka arz ile toplam 680 milyon TL kaynak yarattık. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız halka arzlar ile bu tutarın 1 milyar TL’yi aşmasını hedefliyoruz. Büyüme potansiyeli yüksek ve verimli şirketlerin, önümüzdeki dönemde halka arzlarının gerçekleşmesini bekliyoruz. İlgi gösteren tüm yatırımcılarımıza, değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, MKK, Takasbank ve tüm çalışanlarına katkıları için teşekkür ederiz." dedi.

Bünyesinde güçlü şirketler bulunuyor

Türkiye’nin finans ve teknoloji alanında öncü yatırım grubu Hedef Holding'in güçlü sermayesi ve geniş iş ağıyla birlikte bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak 4 halka açık şirket bulunuyor.

İnfo Yatırım (#İNFO) ve Hedef GSYO (#HDFGS) Hedef Holding'in halka açık iştirakleri olup, Hedef GSYO’nun da bünyesinde yine halka açık Seyitler Kimya (#SEYKM) ve İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık (#IDEAS) şirketleri yer almaktadır.

Hedef Holding, İnfo Yatırım'ın yüzde 30’una, Hedef GSYO’nun yüzde 21’ine ve Hedef Portföy’ün yüzde 89,5’ine sahip. Hedef GSYO bünyesindeki iştirakler aracılığıyla başta teknoloji, kimya/sağlık ve fintech yatırımları ve ortaklıkları bulunuyor.