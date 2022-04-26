Hedef Yatırım Bankası sermayesinde değişiklik
Hedef Holding, Hedef Yatırım Bankası sermayesini 500 milyon TL olarak güncelleme kararı aldı.
Hedef Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Hedef Yatırım Bankası’nın sermayesinde değişikliğe gidileceğini duyurdu.
Konuya ilişkin Hedef Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimizin 25.04.2022 tarih ve 8 sayılı yönetim kurulu toplantısında, Kuruluşuna başvurulan ‘Hedef Yatırım Bankası’nın sermayesinin 500 milyon TL olarak güncellenmesine, kuruluş sermayesinin Hedef Holding A.Ş. %30 (150.000.000 TL), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %25 (125.000.000 TL), Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %25 (125.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp %10 (50.000.000 TL) ve Sibel Gökalp %10 (50.000.000 TL) olmak üzere yerine getirilmesine ve gerekli izinleri alınması akabinde kurulması hedeflenen Yatırım Bankası'nda %30 oranında pay sahibi olunmasına, Oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.