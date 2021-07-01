Hepsiburada Nasdaq halka arzında 3,9 milyar dolar değerlemeye ulaştı

Hepsiburada’nın ABD’li teknoloji borsası NASDAQ’taki halka arzı tamamlandı.

Online alışveriş platformu Hepsiburada.com’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Nasdaq borsasındaki halka arzın hisse başı 12 dolardan gerçekleştiğini, değerlemenin 3,9 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Çevrimiçi basın toplantısında konuşan Hanzade Doğan Boyner, “Halka arz gelirini sadece Türkiye’de değil yakın ve yüksek büyüme potansiyelli pazarlarda da hizmetlerimizi büyütmek için kullanacağız” açıklamasını yaptı. Doğan “Örneğin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’da güçlü pazarlar var” ifadelerini kullandı.

Franklin Resources Inc. iştirakinin de hissedarı olduğu, resmi ismi D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ olan ve Nasdaq’da halka arz edilen ilk Türk şirketi olan Hepsiburada’nın halka arz büyüklüğü 738 milyon dolar oldu. Bu büyüklüğe talep gelmesi durumunda ayrılan ek satış da dahil oldu. Şirketin sağladığı bilgilere göre 326 milyon adet hissesinin %20’sini 11-13 dolar fiyat aralığından halka arz eden Hepsiburada sermaye artırımı aracılığıyla net 470 milyon dolar elde edecek.

Halka arz koronavirüs önlemlerinin online alışverişte gelirlerin katlandığı bir dönemde yapıldı. Online perakendenin payı Türkiye’de toplam perakende içinde %10’u bulurken Avrupa’da bu oran %20 seviyesinde.

Halka arz aynı zamanda Türk teknoloji şirketlerinin uluslararası çapta güçlü yatırımcı ilgisini çektiği ve milyarlarca dolar değerlemeye ulaştığı bir döneme de denk geldi.

Doğan şirketin ana odağının müşteri tabanını koruyup uygulama içinde müşterilere HepsiFlight, HepsiPay ve HepsiGlobal gibi katma değerli servisler sunmak olduğunu belirtti. Doğan Alibaba tarafından desteklenen Trendyol’un en büyük pazar payına sahip olması üzerine sorulan bir soruya “Daha fazla pazar payı değil müşterilere daha geniş hizmetler sunuyoruz” dedi.

Doğan “inorganik büyüme hedefimiz yok ancak doğru fırsat ortaya çıkarsa değerlendiririz”.