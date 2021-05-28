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Hepsiburada'nın yurtdışında halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Hepsiburada'nın yurtdışında olası halka arzına onay verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hepsiburada.com'un yurtdışında olası halka arzına onay verdi.

SPK tarafından dün yayımlanan bültende, Hepsiburada'nın tamamına sahip olan şirkete atıfta bulunularak, "D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin yurt dışında halka arz edilecek pay ihracına ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.

D-Market'in sermayesinin %75'i Doğan ailesi mensuplarına, %25'i ise TurkCommerce BV şirketine ait. ABD'li varlık yönetim şirketi Franklin Templeton, Turkcommerce BV şirketini 2020 yılında satın alınmıştı.

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