Hesabına 6 haneli para geldi! İade edecek ama sahibini bulamıyor

Ankara’da medikal, kimya ve polimer sektörlerinde faaliyet gösteren İsmail Hakkı Pamukoğlu, sabah saatlerinde hesabına gelen 426 bin TL’lik transferle büyük şaşkınlık yaşadı. Gönderici olarak görünen kuyumcu firması transferi yapmadığını belirtirken, banka da paranın iadesi konusunda net bir çözüm sunamadı.

Kuyumcu firması transferi reddetti

Pamukoğlu, hesabına gelen yüksek tutarı fark eder etmez dekontta yer alan İstanbul’daki kuyumcu firmayı aradı. Ancak firma yetkilileri böyle bir para transferi gerçekleştirmediklerini söyledi. Bunun üzerine bankasıyla iletişime geçen Pamukoğlu, sistem üzerinden parayı geri gönderemediğini ve bankanın da somut bir çözüm sunamadığını belirtti.

Yaşanan durumun ardından güvenlik riski ve olası hukuki sorumluluklardan endişe eden iş insanı, polisi de bilgilendirdi. Ancak ilk incelemelerde yasa dışı bir işlem tespit edilmedi.

“Sahibi olmadığım bir paradan dolayı sorumluluk taşıyorum”

Paranın kendisine yanlışlıkla gönderildiğini düşündüğünü ifade eden Pamukoğlu, özellikle altın ticareti sırasında yapılan bir hatanın bu transferi tetiklemiş olabileceğini söyledi. Ancak gönderici firmanın transferi kabul etmemesi, belirsizliği daha da artırdı.

Pamukoğlu, hesabında duran paranın gerçek sahibine ulaşmayı beklediğini belirterek, “Sahibi olmadığım bir paradan dolayı mesuliyet altındayım. Banka ya da gerçek alıcı ortaya çıkana kadar bekleyeceğim” dedi.

Sahibi çıkmazsa burs vermeyi ya da bağış yapmayı düşünüyor

Henüz paranın gerçek sahibine ulaşılamadığını belirten Pamukoğlu, birkaç gün daha bekleyeceğini ifade etti. Eğer bu süre içinde kimse kendisine ulaşmazsa, parayı öğrencilere burs olarak vermeyi veya bir hayır kurumuna bağışlamayı değerlendirdiğini söyledi.