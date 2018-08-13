Himmet Karadağ, Halkbank yönetimine de girdi

13 Ağustos 2018

Halkbank, bankanın olağan genel kurul toplantısının bugün yapıldığını bildirdi.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan olağan genel kurul toplantı tutanağında Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyesi olarak Osman Arslan, Sadık Tıltak, Maksut Serim, Meltem Taylan Aydın, Mehmet Nihat Ömeroğlu ve Cenap Aşçı'nın görevlerine devam etmesine; Recep Süleyman Özdil, Ahmet Yarız ve Himmet Karadağ'ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, 2017 yılı karından toplam dağıtılan net kar payı tutarının 158 milyon 332 bin 114 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Himmet Karadağ, halihazırda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kaynak: AA