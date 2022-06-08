Hindistan, faizi 50 baz puan artırdı

Hindistan Merkez Bankası(RBI), gösterge faizde piyasa beklentilerinin biraz üzerinde artışa gitti.

RBI'dan yapılan açıklamaya göre, repo faiz oranı yüzde 4,40'tan yüzde 4,90'a çıkarıldı. Piyasalarda beklenti faizin yüzde 4,80'e çıkarılacağı yönündeydi.

RBI böylece üst üste ikinci toplantısında da faiz artırımına gitmiş oldu. Banka bir önceki toplantısında faizi 40 baz puan artırmıştı.

RBI Başkanı Shaktikanta Das, kararla ilgili düzenlediği basın toplantısında enflasyonan tolerans seviyesinin üstüne çıktığına işaret etti.

Hindistan'da en son tüketici fiyatları yüzde 7,79 ile son 8 yıl, toptan fiyatlar ise yüzde 15,08 ile son 30 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.