Hindistan Merkez Bankası Yes Bank'a el koydu

06 Mart 2020

Hindistan MB (RBI), Ülke'nin beşinci büyük özel bankası Yes Bank'ın yönetimine el koydu.



Banka'nın mali pozisyonunun ciddi şekilde kötüleşmesi sonrası alınan kararla birlikte Yes Bank'ın hisseleri yüzde 35 değer kaybederek son 10 yılda görülen en düşük seviyeye indi. 2014 yılında kurulan ve 1400 rupiye kadar yükselen hisse senetleri bu sabah itibarıyla 36 rupi seviyelerine kadar düşmüş durumda.



RBI, Yes Bank'ın kontrolünü 30 gün süre ile elinde tutacak ve bankanın canlandırılması için bir plan üzerinde çalışacak. 30 günlük süreçte bankanın kredi vermesi yasaklanırken; müşterilerin para çekimleri ise sınırlandırıldı.