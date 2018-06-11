Hisse alımı sonrası Şok'ta sert satış
Yıldız Holding'den 351 milyon TL'lik hisse alımı yapan Şok Marketler, borsada yüzde 10'un üzerinde kayıp yaşadı.
Şok Marketler hisseleri Yıldız Holding'in 33.4 milyon hisseyi 10.5 liradan satmasının ardından yüzde 10'un üzerinde kayıpla işlem görüyor.
Şok Marketler, cuma akşamı 33.4 milyon adet hisseyi toplam 351 milyon liraya Yıldız Holding'den "ticari fırsatın değerlendirilmesi ve yatırımda bulunulması amacıyla" aldığını açıkladı.
Cuma günü 9.52 liradan kapanan hisseler bugün yüzde 16.2 kayıpla 7.98 liraya kadar geriledikten sonra yüzde 10.8 ekside 8.49 lirada bulunuyor.
Alnus Yatırım araştırma müdürü Yunus Kaya, "Piyasa fiyatının üstünde gerçekleşen satışın ardından hissede sert satışlar görüyoruz. Ana hissedara adeta geri alım opsiyonuna benzeyen bu işlemden yatırımcının memnun olmadığı görülüyor. Şok Marketler hisseleri halka arz fiyatının yüzde 20 altına gerilemiş durumda" dedi.
Kaynak: Reuters