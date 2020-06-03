Hisse devri tamamlandı: Varlık Fonu, Platform’a ortak oldu

03 Haziran 2020

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin 3 kamu bankasının ortak iştiraki olan Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş’de devir işlemleri tamamlandı.

Türkiye Varlık Fonu, Platform Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi’ne yüzde 20 oranında ortak oldu.

Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıflar Bankası’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalarda “12.02.2020 tarihli açıklamasıyla, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alınmış olduğu, Türkiye Varlık Fonuna hisse devir sürecinin başlatıldığı ve PTT A.Ş. tarafından yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse devir sürecinin başlatılacağı bildirilmişti “bilgisi hatırlatıldı.

Açıklamalarda “Gelinen süreçte, Türkiye Varlık Fonu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile pay devir işlemleri tamamlanmıştır” denildi.

21 milyon TL sermayesi var

Hatırlanacağı üzere 12 Şubat’ta Türkiye Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamada “Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ, 23 Eylül 2019 tarihinde ödeme ve kartlı sistemler altyapılarını geliştirme ve ülkemizde ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlama hedefiyle T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından kurulmuştur. Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak bu ortaklığı, yol haritamızda belirttiğimiz, varlıklarımıza değer katma ve finans piyasalarının gelişmesini destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz” denilmişti. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından geçen yıl eylül ayında kurulan Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş, 21 milyon TL sermayeye sahip.