‘Hisse düşecek, altın çıkacak’

23 Nisan 2020

Hilal SARI

New York merkezli hedge fon Elliot Management, 1930’ların Büyük Buhranı’ndan bu yana en büyük krizin yaşanması beklendiği için, küresel hisse piyasalarının bu yıl yüzde 50 veya daha fazla düşebileceğini öngörüyor.

Dolar milyarderi Paul Singer’e ait 40,4 milyar dolar varlık yöneten hedge fon, çarşamba günü müşterilerine gönderdiği bir notta “Son dönemde yaşanan keskin piyasa düşüşleri, küresel hisse, tahvil ve gayrimenkul piyasalarında pozitif getiri sağlanan on yıldan fazla bir sürenin sonuna işaret ediyor” diyor ve ekliyor: “Biz küresel hisse piyasalarının nihayetinde şubat zirvelerinden yüzde 50 veya daha derin düşüşler yaşayacağını öngörüyoruz.”

1977 yılında kurulan ve ekonomik tehlikeler konusunda ilk uyarıları yapmakla ün salmış Elliot International fonu, hedge fonların yüzde 8 kayıplar yaşadığı ilk çeyrekte, Hedge Fund Research verilerine göre yüzde 2,2 yükselmiş.

Wall Street’in en önemli endeksi olarak kabul edilen S&P 500 şubatta zirve yaptıktan sonra yüzde 36 düşmüş, 23 Mart’ta dip yapıp sonrasında yüzde yüzde 31 ralli yapmıştı. Dün itibariyle mart dip seviyelerine göre yüzde 22 yukarıda. Asya’da karışık, Avrupa’da yükselişli seyreden hisse piyasalarında Wall Street endeksleri ise yükselişli açıldı.

Citibank da ayı piyasasının henüz bitmediğini öngörüyor. Marketwatch’ta yer alan habere göre Citibank’ın küresel hisse strateji ekibi, “Küresel hisselerdeki ayı piyasası henüz bitmedi. Küresel merkez bankalarının 5,5 trilyon dolar varlık alımına rağmen şirket hisse kazançları 2020’de muhtemelen yüzde 50 çöküş yaşayacak” uyarısı yapıyor. Ekibin lideri Robert Buckland tüm ayı piyasalarında ‘sahte ralliler’ olabileceğini hatırlatarak, bunun parasal teşviklerden kaynaklandığını belirtiyor.

Nomura stratejisti Masanari Takada da 7 Nisan tarihli notunda, “Piyasalardaki ralli ‘ayı piyasasının sıkıştırmasından’ başka bir şey değil. Yatırımcıların düşüş evresinde biriktirdiği kısa pozisyonlardan panik çıkışları rallideki itici güç” demiş ve rallinin “büyük ölçüde teknik bir hareket olduğunu” belirtmişti.

BofA: Fed altın basamaz

ABD merkezli Bank of America (BofA) altının onsu için 18 aylık fiyat beklentisini, 2.000 dolardan 3.000 dolara yükseltti. BofA’nın bu tahmini altının 6 Eylül 2011’de gördüğü 1.921,17 dolar/ons seviyesinin yüzde 50’sinden de fazla. Bankanın "Fed altın basamaz" başlığını verdiği raporda, altındaki yükselişin en büyük desteği, tüm dünyada politika yapıcıların koronavirüsten etkilenenen ekonomileri desteklemek için açıkladığı mali ve parasal teşvikler olarak gösteriliyor.

BofA altının onsunun bu yıl ortalama 1.695 dolar, 2021'de ise ortalama 2.063 dolar olmasını bekliyor. Yıl başından bu yana yüzde 12 değerlenen COMEX altının onsu TSİ 15:00 itibariyle yüzde 2’ye yakın yükselişle 1.719 dolardan işlem gördü. Spot altının onsu ise aynı saatlerde 1.697 dolardan işlem gördü.

BofA analistleri, güçlü dolar, finansal piyasalardaki volatilitenin düşmesi ve Hindistan ile Çin'deki düşük mücevher talebinin ise altın için engelleyici faktörler olabileceğini belirtiyor. İsviçre merkezli yatırım bankası Credite Suisse, dün yayınladığı notta “Altında ve altın varlıklarında görünüm pozitif” dedi ve sarı metalin 1.700 doları gördüğü bir önceki sefere göre daha iyi konumda olduğunu belirtti.

Schiffgold.com kurucusu altın yatırımcısı Peter Schiff ise Netflix ve Amazon gibi ‘karantinada yükselen’ ve zirve yapan hisselere atıfta bulunarak “Herçekten Netflx ve Amazon yeni rekorlar kırdı diye bu ayı piyasasının biteceğini bekleyen var mı?” diye yazdı.

RBC Wealth Management yönetici direktörü George Gero da altında 1.800 doların uzak olmadığını söyledi.