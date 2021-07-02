Hisse geri alım açıklamaları sonrası Koç ve Arçelik yükselişte
Koç Holding ve Arçelik payları, şirketlerden gelen geri alım açıklaması sonrası bugüne yükselişle başladı. Koç Holding hisseleri yüzde 3,5; Arçelik hisseleri ise yüzde 6'ya yakın primli.
Koç Holding ve Arçelik hisseleri geri alım açıklaması ile yükseldi. Koç Holding KAP'a yaptığı açıklamada ilk kez pay geri alımı yapacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından Koç Holding hisseleri güne yüzde 3,35 artışla 19,15 TL seviyesinden başladı.
Arçelik de KAP'a çıkarılmış sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen 67.572.820,50 TL nominal değere konu edilebilecek geri alım programı başlatılmasına karar verdiğini duyurmuştu. Şirket payları açılışta yüzde 5,97 yükselerek 31,62'ye geldi.