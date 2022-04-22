Hisse senedi fonları getirisi enflasyonu yendi

Şebnem TURHAN

Yüksek enflasyon yatırımcıları tasarruflarının enflasyona ezilmediği yatırım araçlarına yöneltti. Yatırımcıların tercih ettiği yatırım araçlarının başında da borsa ve yatırım fonları geliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde TÜFE yüzde 22,81 olurken, yatırım fonları içinde TÜFE üzerinde getiriyi sağlayan tek fon türü “Hisse Senedi Şemsiye Fonu” oldu.

FonTurkey Kurucusu Onur Duygu’nun yaptığı hesaplamalara göre yılbaşından itibaren şemsiye fon türü bazında getirilerde ilk sırada hisse fonlarını yüzde 27,11 ortalama getiri görürken, sonrasında altın ve gümüşteki yükseliş ile kıymetli madenler fonları geldi. Bu fonlar yılın ilk 3.5 ayında ortalamada yüzde 18 getiri sağlarken diğer fon türlerinde ortalama getirilerin yüzde 4-yüzde 13 arasında gerçekleşti. Borsa İstanbul ise dün rekor kapanış yaparken önümüzdeki dönemde de yatırım fonlarında hisse senedi fonlarının getiride önde olması bekleniyor.

Yurtiçi hisse fonları yüzde 31 getiri sağladı

Duygu’nun hazırladığı rapora göre hisse senedi fonlarında Borsa İstanbul’daki hisse senetlerine yatırım yapan fonlar ağırlıklı olarak bulunurken, yabancı hisse senetlerine yatırım yapan 8 adet fon bulunuyor. Yabancı hisse senedi fonlarında özellikle teknoloji hisse senetlerine yatırım yapan fonlar yılbaşından itibaren yüzde 5 üzeri negatif getiri sağladı. Yabancı hisse senedi fonlarını dışarıda bırakıldığında yurtiçi hisse senetleri ve endekslerine yatırım yapan fonların ortalama getirisinin yüzde 31 olarak gerçekleşti. Özellikle son ayda yüzde 20’ye yakın yükselen BİST100 endeksi ile birlikte, TL hisse senedi fonlarının da yatırımcılarına önemli getiri sağladı.

Yurtiçi hisse senetlerine yatırım yapan fonların yılbaşından itibaren getirilerine bakıldığında, sadece 6 adedinin yüzde 20 altında getiri sağladığını belirten

Duygu, “Fonların büyük çoğunluğunun BİST100 getirisine paralel yüzde 30 üzerinde değer kazandığını söylemek mümkün. Yüksek getirili hisse senedi fonlarını detaylı incelediğimizde belirli temalar öne çıkıyor” dedi. Duygu, yurtiçi hisse senedi fonlarını yatırım yaptıkları endeks veya tema bazında gruplandığında ise, İş Bankası ve Koç Holding İştiraklerine yatırım yapan fonların nisan ayı ortasına kadar en iyi getirileri sağladığını belirtti. Burada yüzde 46’lık getiri oranı ile İş Portföy’ün fonunun ön plana çıktığını söyleyen Duygu bu fonun yatırımcı adedi artışında da ön sıralarda olduğunu ve yılbaşından itibaren yüzde 95 artışla yatırımcı adedini 4 bin 850’ye taşıdığını dile getirdi.

Sürdürülebilirlik fonda da kazandırdı

Nisan ayı ortasına kadar getiride ikinci grup olarak BİST30 Endeks fonlarının yer aldığını vurgulayan Duygu şöyle konuştu: “BİST30 endeksine yatırım yapan fonlar ortalamada yüzde 37 getiri sağlarken, HSBC Portföy’ün BİST30 fonu yüzde 39’luk getiri ile bu fonlar içinde ilk sırada. Sürdürülebilirlik, son dönemde birçok kurumun odağı haline geldi ve yurtdışında da önemli bir yatırım teması olarak karşımıza çıkıyor. Bu temaya yatırım yapan yurt içi hisse fonları olduğu kadar yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapan fon sepeti fonları da mevcut. Yılbaşından itibaren getirilere bakarsak, sürdürülebilirlik endeksinde yer alan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapan fonlar ortalamada yüzde 35 getiri sağlarken, bu kategoride HSBC Portföy’ün Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu yüzde 36’lık performansla en yüksek getiriyi sağlamış görünüyor.”

Spesifik bir tema veya endekse yatırım yapmayan ve aktif bir şekilde yönetilen hisse senedi fonlarının ortalama yüzde 33’lük performans gösterdiğini kaydeden Duygu, “Inveo Portföy’ün Birinci Hisse Senedi Fonu’nun yüzde 41’lik getiri ile bu fonlar arasında birinci olduğunu görüyoruz. Bu kategoride yüzde 40 üzeri getiri sağlamış olan HSBC Portföy - HVS ve Hedef Portföy – NNF fonları yüksek yatırımcı sayıları ile de dikkat çekiyor” dedi.

Öte yandan Re-Pie Portföy Gayrimenkul Sektör Raporu’na göre son 2 yılda gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 2021’de yüzde 18,1 artarak 13 milyar TL’ye yükseldi. Rapora göre son bir yılda ihraç dönemi devam eden toplam 83 gayrimenkul fonu yatırım aldı. Gayrimenkul yatırım fonu pazarının 2018 son çeyreğinden 2021 son çeyreğine kadar her üç aylık dönemde büyüdüğü gözlemlendi. Diğer taraftan, yükselen maliyetler ve yat-sat projelerin yaşadığı güçlükler konut projesi yatırımlarında azalmaya neden oldu.

Banka endeks fonları yatırımcısına yüzde 29 kazandırdı

Onur Duygu, temettü verimi ve piyasa değeri yüksek olan şirketlerin bulunduğu Temettü25 endeksine yatırım yapan Temettü25 endeks fonlarının ortalama yüzde 30 getiri sağlarken, son ayın gözdesi BİST Banka endeks fonları ortalamada yüzde 29 getiri sağladığını belirtti. Duygu, “Banka endeks fonlarının son ay yüzde 25’lik bir kazanç sağladığını vurgulamakta yarar var. BİST100 endeks fonları beklendiği üzere BİST100 nispetinde bir performans gösterirken, geçen senenin önemli getiri sağlayan BİST100 Dışı Şirketler Fonları ise ortalamada geride görünüyor. Bu fonlar içinde Garanti Portföy’ün fonunun istisnai olarak yüzde 36’lık bir performans göstererek ayrıştığını belirtmek mümkün” dedi.

Kadın istihdamının yanında olan fonlar yüzde 34 getiri sağladı

Onur Duygu, kadın istihdamı ve yönetimde söz sahibi olmasını destekleyen Borsa İstanbul şirketlerine yatırım yapan İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu’nun, yüzde 34’lük getiri performansı ile BİST100 üzerinde getiri sağlarken, yatırımcılara bu değerli temaya yatırım imkanı verdiğini vurguladı. Katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak BİST’te işlem gören hisse senetlerine yatırım yapma imkanı sağlayan Katılım Endeks Hisse Senedi Fonları’nın ise, ortalamada yüzde 24’lük performans ile enflasyon üzeri getiri sağlasa da BİST100 getirisi altında kaldığını dile getiren Duygu, son sıradaki teknoloji temasına yatırım yapan hisse senedi fonlarının ise geçen senekinin aksine mütevazi bir performans sağladığını kaydetti.