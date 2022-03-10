Hisse senedinde yabancı payı oranı yüzde 37,91’e indi

Yabancı yatırımcının bu yıl TL varlıklardan çıkışı sürüyor. Hisse senedinde bu yıl sadece bir hafta net alım pozisyonunda olan yabancı yatırımcıların tahvil ve hisse senedi piyasasında 4 Mart itibariyle bu yılki net satış miktarı 1 milyar 605 milyon dolara ulaştı. Borsa İstanbul’da da yabancı yatırımcıların payı yüzde 37,91 ile tarihi en düşük seviyelerine geriledi. 4 Mart haftası yabancı yatırımcıların 309.2 milyon dolarlık satışı ise hisse senedi piyasalarındaki yılın en sert satışı da oldu. Rusya Ukrayna savaşı yabancı yatırımcıların gelişen ülkelerden çıkışına neden olurken geçen hafta Borsa İstanbul diğer borsalara göre pozitif bir seyir sergilemişti.

Yabancı yatırımcı son Yabancı yatırımcı Türkiye hisse senedi piyasasında son 4 yılda 9 milyar dolara yakın çıkış yaptı. Geçen yıl ise 1.8 milyar dolarlık çıkış yapmıştı. 26 Aralık haftasından bu yana yabancının hisse senedinden çıkışı 2 milyar lirayı aştı. Aynı 15 haftalık dönemde Devlet iç borçlanma senetlerinden çıkış ise 1 milyar doları geçti. Hisse ve DİBS’ten yabancı yatırımcının 15 haftalık net satışı 3.1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

4 Mart haftasında Merkez Bankası verilerine göre hisse senedi piyasalarında 309.2 milyon dolar, DİBS’te ise 181.4 milyon dolarlık net satış yaptı. Şirket borçlanma senetlerinde ise yabancı 4 Mart haftasında 2.9 milyon dolar net alım yönünde yer aldı.

Buna göre yabancıların 25 Şubat itibarıyla 17 milyar 116,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Mart'ta 17 milyar 538,3 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 756,4 milyon dolardan 2 milyar 535,1 milyon dolara inerken, ŞBS stokları da 142,5 milyon dolardan 146,7 milyon dolara yükseldi.