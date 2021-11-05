Hisse senetleri piyasasına ABD öncülüğünde büyük giriş yaşanıyor

Bank of America'nın (BofA) EPFR verilerine dayandırdığı notuna göre yatırımcılar Çarşamba gününe kadarki bir haftada büyük oranda ABD ve gelişmekte olan ülke hisse senedi fonlarına 26.1 milyar dolarlık giriş yaptı.

En büyük giriş 1.1 milyar dolarla altyapı fonlarına gerçekleşti, gelişen piyasa Borsalarına 5.6 milyar dolarla Mart’tan beri en büyük giriş gerçekleşti.

ABD hisselerine girişler altıncı haftada da devam etti ve 11.9 milyar dolarla hisse senedi piyasalarına girişlere öncülük etti.

Nakit fonlara 14.7 milyar dolar, tahvil fonlarına 8 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Japon hisse senedi fonlarından 1.1 milyar dolarla 8 haftanın en büyük çıkışı gerçekleşti. ABD’de düşük piyasa değerine sahip fonlara ise 1.1 milyar dolarlık giriş oldu.