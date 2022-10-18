Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, finans sektörüne yönelik yaptığı değerlendirmede, salgın sürecinde evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla tüketim alışkanlıklarının yanı sıra yatırım davranış ve tercihlerinin de değiştiğine işaret etti.

Bu süreçte sermaye piyasalarına ilginin daha da arttığını belirten Arısoy, uzun vade yatırımlardan ziyade kısa vade beklentisi olan hisse senetlerine daha fazla talep geldiğini söyledi.

Derin reel negatif faiz ve yüksek enflasyon ortamında doğru seçilmiş hisse senetlerinin iyi bir alternatif olduğunu vurgulayan Arısoy, “Nitekim Türk hisse senetleri sadece TL bazında değil, dolar bazında da dünya borsaları arasında yılbaşından bu yana birinci sırada. Güncel durum değişmediği için hisse senetleri portföylerde yer tutmaya devam etmeli diye düşünüyoruz. Yalnız bunu gözü kapalı bir iyimserlik anlayışı içinde söylemediğimizi vurgulamak isteriz." diye konuştu.

Doğru hisse senedi seçiminin önemine işaret eden Arısoy, yüksek enflasyon ortamının ekonomilerin yavaşlaması ile küresel bir stagflasyona evrilme ihtimalinin güçlendiğini ifade etti.

Son dönemde gündemin de oldukça yoğun geçtiğini belirten Arısoy, şunları kaydetti: “Yılbaşından bu yana vurguladığımız üzere enflasyonun küresel çapta beklentileri aşmasıyla başta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankaları şahin aksiyon ve söylemlere evrildi. Küresel hisse piyasaları bundan olumsuz etkileniyor. Bu etkenler nedeniyle dolar da son 20 yılın zirvesini gördü. Önümüzdeki aylarda sahne ağırlıklı olarak merkez bankalarının olmaya devam edecek. Bu noktadan sonra başlayan ekonomik yavaşlamanın da piyasalarda daha fazla gündeme gelmesini, dolayısıyla oynaklığın devam etmesini bekliyoruz. Yatırımcıların bu tip dönemlerde soğukkanlı ve rasyonel hareket etmesi çok önemli. Biz yurt içi ve dışında birçok iyi şirketin hissesinin uygun seviyelere geldiğini düşünüyoruz. Piyasadaki baskının ekim ayında en azından geçici bir dip yapmasını da beklediğimizden paniğe kapılmadan uygun alım fırsatları kollaması bizce uygun olur."

"Halka arza ilgi devam ediyor"

Yılmaz Arısoy, Türkiye'de halka arza bakış açısının gelişimi hakkında da değerlendirmelerde bulunurken, geçen yıl 52 adet halka arz işleminde 21,6 milyar TL kaynak sağlandığını anımsattı.

Bu yıl ise Türkiye'de toplam 12,7 milyar TL'lik 30 adet halka arz gerçekleştiğini aktaran Arısoy, "2022'de geçen yıla göre işlem sayısı ve hacim düşmüş olmakla birlikte ilgi devam ediyor." dedi.

Arısoy, Yapı Kredi Yatırım olarak bu yıl 887,5 milyon TL büyüklüğündeki Yayla Agro Gıda ve 367,4 milyon TL büyüklüğündeki Koroplast halka arzının liderliğini yürüttüklerini, ayrıca konsorsiyum üyesi olarak yer aldıkları toplam 5,8 milyar TL'lik 10 halka arza da katkı sağladıklarını bildirdi.

Bu yıl halka arz piyasasında gıda, sanayi ve tekstil sektörlerinin öne çıktığına işaret eden Arısoy, şunları ifade etti: “Sektöründe güçlü konumlamaya sahip, finansal yapısı sağlıklı, kurumsal yapısını ve yönetişim becerilerini geliştirmiş şirketlerin halka arzla finansmana erişim sağlamaya devam edeceklerini düşünüyoruz. Global olarak karşı karşıya kaldığımız yüksek enflasyon, enerji maliyetleri ve Ukrayna'da yaşanan savaşa rağmen ülkemizde kaliteli bilançoya sahip, güçlü sektör pozisyonu olan, ihracat kapasitesi yüksek ve büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin halka arzına ilginin sürmesini bekliyoruz. Yapı Kredi Yatırım olarak hem şirketlere hem de yatırımcılarımıza kazan-kazan perspektifi ile halka arz projelerimiz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

“Yatırımcı büyük resme odaklanmalı”

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Arısoy, sosyal medya platformları üzerinden bazı kişilerin bireysel yatırımcı kararlarını etkileyebilecek paylaşımları karşısında dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Herhangi bir yatırım yapılırken kısa vadede kolay para kazanma hevesi yerine mutlaka büyük resme odaklanılması gerektiğini vurgulayan Arısoy, "Bu alanda uzmanlaşmış kişilere danışarak lisanslı, saygın kurumlarla temas halinde olunması da çok önemli." dedi.

Arısoy, bireysel yatırımcıların borsa ile ilgili açılan forumlar ve hesaplardaki yorumlara göre hareket etmemelerinin önemine işaret ederek, bu mecralarda çok fazla yanlış bilgi ve yorumlar yapıldığını, özellikle küçük yatırımcıların farklı amaçlar için yanlış yönlendirilerek zarara uğratılabildiğini söyledi.

“Dijital hizmetlerimizin sayısını artıracağız”

Yapı Kredi Yatırım'ın sektörün gelişimi ve finansal okuryazarlık alanlarındaki çalışmalarına da değinen Arısoy, 2019'da hizmete sundukları uygulamaları "Yatırım Dünyam" hakkında bilgi verdi.

Arısoy, piyasayla ilgili ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve verileri tek bir uygulamada sunarken, müşterilerin aynı zamanda alım-satım işlemlerini hızlıca yapmalarına olanak sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Aylık ortalama 400 bine yakın kullanıcının olduğu uygulamamızda müşteri deneyimini daha yukarıya çekebilmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Son dönemde daha yoğun bir şekilde bireysel yatırımcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak projeler üretmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin takas süresini beklemeden hisse senedi satışından gelen bakiyeyi aynı gün nakit olarak kullanabilecekleri 'Hisse Satışa Anında Nakit Kredi' ürünümüzü inovatif bir şekilde hizmete sunduk. Yapı Kredi Yatırım olarak amacımız, değişken piyasa koşullarında sürdürülebilir büyüme ve gelişme doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren özgün ve yüksek kaliteli ürünler sunmak. Önümüzdeki günlerde de bu amaçla çalışmaya devam edecek, dijital kanallardan sunduğumuz hizmetlerin sayısını artıracağız."

Arısoy, şu anda Türkiye genelinde 19 şube ile yatırımcılara hisse senedi, vadeli işlemler, opsiyon, yurt dışı piyasalar ve foreks gibi sermaye piyasaları ürünlerinde destek olduklarını, iştiraki oldukları Yapı Kredi'nin 900 bini aşkın müşterisine de hizmet verdiklerini bildirdi.