Hisse senetlerinde değişim zamanı!

Ufuk KORCAN

Geçen yıl başından itibaren tüm dünyayı sarsan COVID-19 pandemisi, sosyal hayat gibi yatırım tercihlerini de etkiledi. Pandeminin ekonomiler üzerinde yaratacağı tahribat nedeniyle ilk başta tüm hisse senetleri darbe yedi.

Ardından bu süreçten olumlu etkilenebilecek şirket hisselerine talep artarken, olumsuz etkileneceklerden kaçış başladı. Geldiğimiz noktada aşılamanın hızlanması ileriye dönük olumlu beklentileri destekliyor. Fakat salgında yeni varyantların ortaya çıkması endişelerin tamamen ortadan kalmasını engelliyor.

FED VE ENFLASYON İZLENİYOR

Ekonomi cephesinde ise pandemi döneminde atılan adımlarda geriye dönüş sinyalleri öne çıkmış durumda. Enfl asyon endişelerinin baş göstermesinin ardından özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hem faiz artırımı hem de varlık alım programının azaltılmasını tartışmaya açması piyasaları pandemi ve Fed arasına sıkıştırdı.

Görüş ayrılıkları olsa da Fed üyelerinin ilk açıklamalarının ardından parasal genişlemede frene basılması konusunda aceleci olunmayacağına yönelik verdikleri mesajlar tansiyonu bir miktar düşürmüş gözüküyor. Öyle ki geride bıraktığımız hafta Türkiye’de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Haziran ayı enfl asyon rakamları piyasalarda fazla bir etki yaratmadı. Hatta verinin açıklandığı gün borsa yükseldi, dolar düştü.

‘UCUZ’ KALANLARA YÖNELİŞ

Fed’in 27-28 Temmuz’da yapacağı toplantı en kritik gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Toplantıda varlık alım programının azaltılmasına yönelik daha net ifadelerin yer alabileceği endişesi risk iştahını baskılıyor. İçeride ise doğalgaza yapılan zamlar sonrasında temmuz ayı enfl asyon rakamları kritik hale geldi. Zira enfl asyonun yüksek seyrini koruması faiz indirim beklentilerinin de ötelenmesine neden oluyor. Borsa tarafında ise uzmanlar, pandemi döneminde iyi performans gösteren hisselerden daha düşük performans gösteren hisselere doğru bir kayışın olduğunu söylüyor. Pandemide tünelin ucundaki ışığın daha da belirgin hale gelmesiyle mali yapısı güçlü ve yabancı rakiplerine oranla daha düşük çarpanla işlem gören hisselerin önümüzdeki dönemde yatırımcılarına iyi getiri sağlayabileceği düşünülüyor.

YÜKSELİŞİN DEVAMI İÇİN 1.390’IN ÜZERİNDE KALINMALI

BİST 100 Endeksi’nde yükselin devamı için 1.390 puan seviyesi önemli. 200 günlük ortalamaya denk gelen 1.390 puanın altında kalındığı sürece endeks üzerinde baskının devam edeceği görüşü hakim. Bu seviyenin üzerinde ise ana trend direnci 1.425-1.430 puan civarında bulunuyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması halinde risk iştahı yeniden kuvvetlenebilir. Aşağıda ise 1.350 seviyesi kritik. Buranın altında kalınması halinde 1.300 ve 1.250 puan seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

BİST 100’ü sollayan sektörler

Temmuz ayı başından bu yana BİST 100 Endeksi’nde yüzde 0.73 artış yaşandı. Bu süreçte Bilişim Sektörü Endeksi’nde yüzde 8.60, Elektrik Sektörü Endeksi’nde yüzde 5.90, Tekstil Endeksi’nde yüzde 5.05, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksi’nde ise yüzde 4.90 yükseliş oldu. Metal Eşya, Ulaştırma, Orman Kağıt, Holding, Banka, Spor ve Teknoloji Endeksleri de BİST 100’ün üzerinde performans gösterdi. Madencilik, İletişim, Taş Toprak ve İnşaat Sektörü Endeksleri ise BİST 100’ün altında bir performans gösterdi. Geçtiğimiz yıl BİST 100 yüzde 29.1 artarken, Banka Endeksi yüzde 2.7 gerilemiş Sınai Endeksi ise yüzde 68.2 değer kazanmıştı.

Dolarda kritik seviyeler nerede?

Dolar/TL kuru 8.65 desteğinin üzerine tutunmaya devam ediyor. Çarşamba akşamı Fed’in FOMC toplantı tutanaklarında enfl asyon için yakın vadeli görünüm belirgin şekilde yukarı yönlü revize edildi. Fed parasal genişlemeyi azaltmaya nasıl başlayabileceğini tartıştı. Açıklanan FOMC tutanaklarının kur üzerinde etkisi sınırlı oldu. İlerleyen süreçte 8.72 direncinin üzerine geçilmesi halinde 8.75 ve 8.78 bölgelerine doğru yükseliş yaşanabilir. Destek seviyesinin kırılması halinde ise 8.60 bir alt destek seviyesi olarak izlenecek.