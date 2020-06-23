Hissede karamsarlar çoğalıyor

23 Haziran 2020

Hilal SARI

Küresel ekonomi Büyük Buhran’dan bu yana en büyük krizini yaşarken, ABD Merkez Bankası (Fed) ve büyük merkez bankalarının COVID-19 karşısında attığı genişlemeci adımlarla hisse piyasalarında rekorlar devam ediyor. JP Morgan ve Morgan Stanley gibi yatırım bankaları hala boğa piyasasında olduğumuzu söylüyor ve sadece kısa vadeli düzeltmeler öngörüyor. Ancak son dönemde hisselere ilişkin karamsar öngörülerin sayısı artıyor.

‘Piyasalar umut bağımlısı oldu’

Charles Schwab Baş Yatırım Stratejisti Liz Ann Sonders ABD’de zorunlu karantinalar sonrası şirketlerin açılmasına bağlı iyimserlikle piyasaların ‘umut afyonu bağımlısı’ olduğunu söylüyor ve şöyle diyor: “İyileşmenin hayli hızlı olacağına ilişkin aşırı bir umut ve iyimser varsayım var.” Nomura Araştırma Enstitüsü’nden ekonomist Takahide Kiuchi de piyasaların hayli iyimser olduğunu ve gelecekteki belirsizliğin hafife alındığını söylüyor.

FOMO ve FOGO hisseyi yükseltiyor

Almanya merkezli Deutsche Bank bireysel yatırımcıların önemli fırsatları kaçırma korkusuyla (FOMO) yükselen piyasa trenine atlamaya çalıştığına dikkat çekiyor. Bankaya göre 23 Mart’ta dip görülen satış dalgasında ve sonrasında yaşanan rallide küçük yatırımcıların hisse yatırımları arttı ve şimdi bazı kurumsal yatırımcılar da onları izliyor. BMO Capital Markets Başekonomisti Brian Belski ise COVID-19’un tüketiciler nezdinde ‘dışarı çıkma korkusu’ (FOGO) yaratması da ev kategorisindeki online perakende ve market alışverişi teslimatları alanlarında faliyet gösteren şirketlerin hisselerini yükselttiğini belirtiyor.

‘Hisselerde kayıp on yıl olacak’

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates analistleri ise başta ABD olmak üzere şirketlerin kar marjlarının son yıllardaki güçlü büyümenin tersine dönebileceği ve bunun hisse yatırımcısı için ‘kayıp bir on yıl’ anlamına gelebileceğini söylüyor. Ünlü hedge fon milyarderi Ray Dalio’nun şirketindeki analistler V-tipi iyileşmenin olmayacağını öngörüyor. LCH Investments tahminlerine göre 1975’te kurulmasından bu yana Bridgewater müşterileri için 58,5 milyar dolar kazandı - mevcut verilere göre en yüksek kazancı sağlayan şirket oldu. Öte yandan şirketin mart-nisan döneminde varlıklarının yüzde 15 düştüğü, şubat sonundaki 163 milyar dolardan nisan sonunda 138 milyar dolara gerilediği belirtiliyor.

'Bana kısaya geçen moron diyebilirsiniz'



Ünlü Wall Street yatırımcısı ve WolfStreet blogunun yayın yönetmeni Wolf Richter de haftasonu “Kısa pozisyon almaktan nefret eden ben, tüm hisselerde kısaya geçtim. Neden mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı ve tarihinin en iyi 50 günlük rallisini yaşayan hisse piyasalarının düşüşe geçeceğini öngördü. Hayatı boyuncu gördüğü en kötü ekonomik koşullarda olduğumuzu hatırlatan Richter yazısında “Ben kendimi ateşe atıyorum ve bu yüzden bu öngörümü paylaşıyorum. Tarihin en güçlü hisse rallisinde kısaya geçen moron diye dalga geçebilirsiniz” ifadelerini kullandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aslında son haftalarda varlık alımlarını yavaşlattığına dikkat çeken Richter, “Fed’in 7,1 trilyon dolarlık toplam varlıkları 10 Haziran’la biten haftada sadece 4 milyar doların biraz altında yükseldi. 17 Haziran’la biten haftada Fed’in bilançosundaki toplam varlıklar 74 milyar dolar azaldı” diyor.

JP Morgan ve Morgan Stanley: Boğa piyasası ama kısa vadede düşüş olabilir



ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, birçok yatırım bankası gibi hisselerin aslında güçlü bir boğa piyasasında olduğunu söylüyor. Fakat banka kısa vadede bir geri çekilme olabileceğini, hisselere yüksek hacimli girişlerden dolayı yeniden dengelenmek için piyasalarda haziran sonu itibariyle yıl başından bu yana 170 milyar dolar satış olacağını öngörüyor. Banka yatırımcıları hisse konusunda seçici olmaya çağırıyor ve teknoloji, iletişim ve sağlık hisselerini gösteriyor. Morgan Stanley de geçen hafta piyasalardaki düşüşün yüzde 5 ila 7 daha aşağı yönlü devam edebileceğini fakat bunun bir alım fırsatı olduğunu ve boğa piyasasında olduğumuzu öngörüyor. ABD’nin sermaye piyasası kurulu SEC verilerine göre de büyük yatırımcılar Amazon, Apple ve Microsoft gibi teknoloji hisselerinden vazgeçmiyor.