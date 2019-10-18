Hızlı başlangıç sonrası yatay seyir

18 Ekim 2019

Dün Ankara'da ABD heyeti ile Türkiye arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Suriye konusunda anlaşmaya varıldı. Son günlerde Türkiye piyasaları üzerindeki en büyük baskı unsuru olan Suriye konusunda yaşanan bu önemli gelişme piyasalardan anında yanıt buldu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ikili görüşmesinin başladığı dakikalarda 5,90 civarında hareket eden dolar/TL kuru, toplantı sonrasında anlaşmaya varıldığının açıklanmasıyla birlikte 5,81 seviyelerine kadar çekildi. Kur bu sabah ise 5,75 seviyelerine kadar geriledi.



Borsa yüzde 3,70 artışla açıldı

Yüzde 3,70 artışla 98 bin 406 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 5,8'lik yükselişle dikkat çekiyor. Halkbank hisseleri ise açılışta yüzde 7'nin üzerinde prim yaptı.



Açılışın ardından yatay seyre geçen BİST 100 Endeksi, gün ortasına 98 bin 550 puandan girdi.

5,75-5,70 aralığı hedeflenebilir



Sabah 5.7547 seviyesine kadar inen kur saat 16:45 itibarıyla 5,7840 seviyelerinden işlem görüyor. Euro da 6,4475 liraya el değiştiriyor.

Operasyon başladığında kurun 5.75'ler civarında hareket ettiğini hatırlatan analistler, 5,75-5,70 aralığının hedef olarak takip edilebileceğini ifade ediyor. Piyasaların bundan sonra sahadaki gelişmeleri, Erdoğan-Putin görüşmesini ve gelecek haftaki PPK toplantısını izleyeceği belirtiliyor.

Borsa İstanbul'da analistlere göre, 97.500-98.000 bandının yukarı kırılıp kırılmayacağı gün içi hareket için belirleyici olacak. 99.000 ise güçlü direnç olarak takip edilebilir.



CDS primi geriliyor



ABD ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'nin CDS'lerin de yüzde 3'e yakın düşüş yaşanıyor. Ülkelerin finansal açıdan risk seviyesinin açıklanmasındaki en önemli veri seti olan Türkiye'nin CDS primi 380 puan seviyelerine kadar çekildi. CDS primi bu hafta içerisinde 400 puanın üzerini görmüştü.

Dün neler yaşandı?

ABD ve Türkiye Suriye'de harekatın durdurulması kararını alırken; anlaşma sonrası 13 maddelik ortak açıklama yayımlandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin "ABD ve Türkiye, Suriye’de bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. 120 saat içinde YPG kuvvetlerinin güvenli bölgeden çekilmesi dolayısı ile Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı’nı durduracak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı” dedi.

Türkiye ve ABD'den 13 maddelik ortak açıklama