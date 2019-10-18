Hızlı başlangıç sonrası yatay seyir

18 Ekim 2019

Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda anlaşma kararı ardından iki ülke ilişkilerine yönelik riskin azalmasıyla TL varlıklar bugün önemli oranlarda değer kazandı.

Yüzde 3,70 artışla 98.406 puandan güne başlayan Borsa İstanbul, açılışın ardından yatay seyre geçti ve günü yüzde 3,71 artışla 98.415 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 5,72 yükseliş yaşadı. Halkbank hisseleri yüzde 6,21 prim yaptı.

Görüşme öncesinde 5.93 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, bugün 5.7580'e kadar geriledi. Dolar/TL, piyasanın kapanış saatlerinde günlük bazda yüzde 0,7 düşüşle 5.78'in hemen üzerinde bulunuyordu.

Tahvil/bono piyasasında ise getirilerde son aylarda belirginleşen düşüş eğilimi TL'deki değer kaybı ile birlikte yerini yükselişe bırakmıştı. TL varlıklardaki olumlu fiyatlama tahvil faizlerine de olumlu yansıdı ve 10 yıllık tahvil 110 baz puan, iki yıllık tahvil ise 149 baz puan geriledi.

Gösterge 10 yıllık tahvil son işlemde yüzde 14.43 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvil ise yüzde 14.29 oldu.

CDS primi geriliyor

ABD ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'nin CDS'lerin de yüzde 3'e yakın düşüş yaşanıyor. Ülkelerin finansal açıdan risk seviyesinin açıklanmasındaki en önemli veri seti olan Türkiye'nin CDS primi 380 puan seviyelerine kadar çekildi. CDS primi bu hafta içerisinde 400 puanın üzerini görmüştü.

Gündemde önemli başlıklar var

Piyasalar önümüzdeki hafta Kuzey Suriye'deki gelişmeleri, Erdoğan-Putin görüşmesini ve Merkez Bankası PPK toplantısını izleyecek.

Analistler, son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımıyla TCMB'den indirim beklentisinin arttığını düşünüyor. 24 Ekim'deki PPK toplantısında yapılacak indirim miktarı beklentisi 50-100 baz puana kadar gerilemiş hatta hiç indirim yapılmaması yönünde evrilmişti. Şimdi ise 100-200 baz puan aralığında bir indirim olarabileceği kaydediliyor.

Dün neler yaşandı?

ABD ve Türkiye Suriye'de harekatın durdurulması kararını alırken; anlaşma sonrası 13 maddelik ortak açıklama yayımlandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin "ABD ve Türkiye, Suriye’de bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. 120 saat içinde YPG kuvvetlerinin güvenli bölgeden çekilmesi dolayısı ile Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı’nı durduracak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı” dedi.