Hizmet sektöründe ÜFE eylülde yüzde 2,32 azaldı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,18 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 32,72 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,72, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 24,86, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 114,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 19,76, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,61 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 2,07 azaldı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,07, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,88 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,73 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,55 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,69 artış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,90 azalış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 6,83, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 8,81, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 11,62 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 114,82, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 82,23, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 52,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 5 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 13,89, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 11,00, konaklama hizmetlerinde yüzde 10,37 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 22,78, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 9,41, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 6,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.