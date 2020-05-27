‘Hong Kong’ risk iştahını nasıl etkiliyor?

27 Mayıs 2020

Hilal SARI

Çin’in kendisine bağlı Özel İdari Bölge statüsündeki Hong Kong için yeni bir güvenlik yasası çıkarma planı, Hong Kong’da binlerce göstericiyi tekrar sokağa döktü. Bu gelişme, COVID-19 etkilerini takip eden piyasaların da not ettiği bir risk olarak ajandaya yazıldı. Ancak bazı analistlere göre, fiyatlamalardaki en önemli etken tek başına ABD-Çin gerilimi değil. Commerzbank para birimi analisti Thu Lan Nguyen “Salı günü başlayan risk rallisi şimdiden gücünü yitirdi. Bu doğru da bir trend gibi görünüyor, fakat bunun tek sebebi ABD-Çin gerilimi değil” değerlendirmesini yaptı. Nguyen, ekonomik görünümün belirsiz kalmaya devam ettiğini ve tüketicilerin nasıl seyahat edip neye harcama yapacaklarının da belirsiz olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e Hong Kong konusunda yaptırım bile uygulamayı düşündüklerini ifade etmesi ise doları yuan karşısında yüzde 0,4 artışla 7,1766’ya getirerek tarihi rekor seviyelere yaklaştırdı. Yuan dolar karşısında 7,1975 ile Eylül 2019’da rekor düşük düzeyi görmüştü.

Petrol fiyatları da gerilimle yüzde 2’ye yakın düştü. Brent petrol TSİ 15:45’te 35,53 dolardan, WTI 33,88 dolardan işlem gördü.

Hisse senetleri piyasalarında risk iştahı canlı

Ancak Hong Kong gerilimi tüm borsaların iştahını törpüleyemedi. Japonya dışında Asya piyasaları kırmızıda kapanırken, Avrupa borsaları dev iyileşme paketiyle yükseldi. TSİ 15:50’da DAX yüzde 1,95, FTSE yüzde 1,49, CAC yüzde 2,09, FTSE MIB yüzde 1,45 yukarıdaydı. Stoxx 600 ise yüzde 0,73 artıda işlem gördü. Wall Street ise yeniden açılma umuduyla açılış öncesi güçlü yükselişe işaret etti.

Hong Kong, bakırı düşürüyor

Washington’un dünyanın en büyük metal tüketicisi ve alıcısı Çin’e Hong Kong konusunda misilleme yapmakla tehdit etmesi bakır öncülüğünde tüm endüstriyel metal fiyatlarını düşürdü. Saxo Bank Emtia Stratejileri Direktörü Ole Hansen, “Bu gerilim endüstriyel metaller için endişeleri artırıyor, sanki yeterince sorunumuz yokmuş gibi, bir de belirsizliğe bu ekleniyor” değerlendirmesini yaptı. Londra Metal Borsası’nda bakır yüzde 0,4 düşerek 5.342,50 dolar/ton düzeyine gerilerken, Saxo Bank bakırın 5.150-5.350 dolar ton aralığına sıkışmış gibi göründüğüne dikkat çekti.