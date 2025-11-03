Hong Kong'dan kripto piyasasına yeni düzenleme adımı

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), kripto para piyasasını canlandırmak amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Kurumun İcra Kurulu Başkanı Julia Leung, Fintech Week etkinliğinde yaptığı açıklamada, lisanslı kripto ticaret platformlarının artık yerel varlıklarını küresel emir defterleriyle ilişkilendirmesine izin verileceğini duyurdu.

Stablecoin lisansları verecek

Leung, düzenlemeleri içeren genelgenin gün içinde yayımlanmasının beklendiğini söyledi. Yeni düzenleme kapsamında, kripto satıcıları ve saklayıcıları için lisans kuralları tamamlanırken, Hong Kong’un fiili merkez bankasının da gelecek yıl ilk stablecoin lisanslarını vermesi planlanıyor.

Leung, bu adımların Binance ve Coinbase gibi büyük kripto borsalarını bölgeye çekebileceğini ifade etti. Yeni sistemle birlikte bu firmaların, tam kripto borsa lisansı almak yerine broker lisansı ile şehirde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

Kripto dostu politikalarıyla Asya’da öne çıkmak isteyen Hong Kong, bu düzenlemelerle finans merkezi konumunu güçlendirmeyi ve dijital varlık sektöründe yatırımcı güvenini artırmayı hedefliyor.