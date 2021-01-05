HSBC: Banka karlılıkları ikinci yarıda toparlayacak

HSBC, bankacılık sektörü karlılıklarında yılın ikinci yarısında toparlanma bekliyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin son dönemde attığı faiz artırımı adımları ile koronavirüs tedbirlerinin bankaların yakın vadeli karlılık görünümünü bozduğu ifade edildi. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında ise karlılıklarda güçlü toparlanma beklendiğinin altı çizildi.



HSBC, "Banka karlılıklarının gelecek 2 yıl içinde provizyon maliyetlerinin normalleşmeye başlaması ile kayda değer oranda toparlanacağı beklentimizi koruyoruz" yorumu yaparken, banka paylarında son dönemde görülen ralli sonrasında daha tercihli bir konum alındığını belirtti.

Değerlendirmede, 2021 mali yılı sonunda banka karlılıklarında %8 artış beklendiği ifade edildi. 2021 yılı ilk yarısının düşük bazı nedeniyle 2022 mali yıl sonunda ise karlılık büyümesi %65 öngörüldü.



Raporda,



- Akbank için hedef fiyat 6,75 TL'den 8,15 TL'ye çıktı, tavsiye 'Al' olarak korundu

- Garanti Bankası için hedef fiyat 11,90 TL'den 12,10 TL'ye çıktı, tavsiye 'Al' olarak korundu

- İş Bankası C için hedef fiyat 7,55 TL'den 8,00 TL'ye yükseldi, tavsiye 'Tut' olarak korundu

- Yapı Kredi Bankası için hedef fiyat 2,60 TL'den 3,35 TL'ye yükseldi, tavsiye 'Al'dan 'Tut'a indirildi.