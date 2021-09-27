HSBC, BoE'den faiz artırımı beklentisini Şubat ayına çekti

HSBC kıdemli ekonomisti Liz Martins tarafından yazılan raporda, Şubat ayında 15 baz puanlık bir artırım beklediğini ifade ederken, BoE'nin Agustos 2022'de ve Şubat 2023'ten 25'er baz puanlık iki artırım daha yapacağını ve faizin yüzde 0,75'e yükseltileceğini de öngördü.

Raporda, BoE'nin varlık alım programı ile satın aldığı varlıkların itfalarından gelen fonları yeniden alıma yönlendirmeye 2022 yılı ortasında son vereceği de öngörülürken, BoE'nin yakın gelecekta varlık satışı yapmasını beklenmediği vurgulandı.