HSBC, Çin'e 3 milyar dolar yatırım yapacak

HSBC Holding CEO'su Noel Quinn, Xinhua'ya yaptığı açıklamada bu yatırımın 2025'e kadar gerçekleştirileceğini belirtirken, hangi operasyona ne kadar yatırım yapılacağı konusunda detay vermedi.

HSBC CEO'su, "Çin ekonomisinin başa çıkmaya çalıştığı zorluklar küçümsenmemeli. Kısa vadede piyasa oynaklığının devam etmesini bekliyoruz. Ancak aynı zamanda Çin'in dayanıklılığını ve hala uzun vadeli büyüme potansiyeli, yabancı şirketler ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu kanıtlamış bir ekonomi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.