HSBC, dördüncü çeyrekte karını üçe katladı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC Holdings PLC, mali yılının dördüncü çeyreğinde karını geçen yılın aynı dönemine göre üçe katladı.

HSBC, dördüncü çeyrekte 1,79 milyar dolar kar etti. Geçen yılın aynı döneminde kar 562 milyon dolar seviyesindeydi.

Dördüncü çeyrekte HSBC'nin geliri yüzde 2,0 artarak 11,99 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde gelirler 11,76 milyar dolar seviyesindeldi.