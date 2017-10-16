HSBC: ECB varlık alım programını uzatacak

16 Ekim 2017

HSBC, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi'nin 26 Ekim'de yapacağı toplantıdan varlık alım programının 6 ay uzatılması kararı çıkmasını bekliyor.

ECB'nin varlık alım programını Eylül 2018 sonuna kadar uzatacağını öngören HSBC, hali hazırda aylık 60 milyar euro olan tahvil alım miktarının da 40 milyar euroya indirileceğini tahmin etti.

HSBC yaptığı değerlendirmede, "ECB, maksimum esnekliği devam ettirmek için aylık 40 milyar euro tutarında tahvil alımını ve 6 ay uzatmayı seçecek. Parasal genişlemenin daha uzun süre devam etmesi için daha düşük aylık tahvil alım miktarı belirlenmesi argümanları var. Ancak bize göre, günün sonunda kazanan esneklik olacak" dedi.