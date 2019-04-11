HSBC Genel Müdürü, Erdoğan'a hakaret davasından beraat etti

11 Nisan 2019

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, Gezi protestoları döneminde Twitter'da paylaştığı bir video mesajı ile Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada beraat etti.

İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen ve Reuters'ın izlediği davada savunmasını yapan Kervancı, paylaştığı mesajın içeriğinin başlıktan belli olmadığını ve sonradan izlemek amacıyla "retweet" ettiğini belirterek, "Ben bunu yaptığımda herhangi bir hakaret kastım olamaz" dedi.

"Ben uluslararası bir bankada çalışıyorum. Haksız bir karar kariyerimi zedeler. Hem de ülkemin itibarına zarar verir" diyen Kervancı sözlerini şöyle sürdürdü: "Odama giren bir çocuğa ve personele bile saygılı davranıp ayağa kalkarken, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem söz konusu olamaz."

Kervancı'nın retweet ettiği mesajda yer alan bir videoda Hitler'in yer aldığı Downfall filminden bir sahne Gezi döneminde o dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilendirilmişti.

Kervancı'nın avukatları davanın açılmasında Cumhurbaşkanlığı tarafından gelen bir şikayetin söz konusu olmadığına dikkat çektiler.

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Kaynak: Reuters