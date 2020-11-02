HSBC Grubu: İstanbul’un dünyadaki önemi artacak

02 Kasım 2020

HSBC Grubu tarafından ‘Şehrimizin Bir Geleceği Var’ serisi kapsamında hazırlanan HSBC Şehir Raporları, şehirlerin birçok sektördeki faaliyetleri için küresel çapta rekabet eden merkezler haline gelerek ekonomileri besleyen stratejik bir rol üstlendiğine işaret ediyor. Söz konusu rapora göre; büyük şehirlerin COVID-19 sonrasında küresel ekonomideki önemlerini artırabilmeleri için yeni ticaret akışlarını desteklemeleri, sürdürülebilir inovasyonu önceliklendirmeleri ve insan sermayesini güçlendirmeleri gerekiyor. İstanbul, Dubai, Abu Dabi, Kahire ve Riyad’ın yakından incelendiği raporda, yaşanan krizin sektörel çeşitlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik için katalizör olarak görüldüğü de belirtiliyor.

İstanbul’un dünya ekonomisindeki yerinin yükseleceğinin belirtildiği raporda İstanbul’un Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumunun büyük bir kıtalararası ticaret, perakende ve lojistik merkezi haline gelmesine katkıda bulunduğu da ifade edildi. Raporda; uluslararası ticaretin şehrin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 15’ini oluşturduğu ifade edilirken, Hong Kong merkezli denetim şirketi QIMA’nın dünyanın önde gelen 200 markası ile yaptığı ankette de Türkiye’yi tercih eden tedarikçi oranının yüzde 4’ten yüzde 9’a yükseldiği aktarılıyor.Türkiye’nin payındaki artışın büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB) merkezli şirketlerden kaynaklandığı belirtilirken, 2019 yılında “En fazla tedarik sağladığınız ilk 3 ülke hangisidir?” sorusuna AB merkezli şirketlerin yüzde 14’ü Türkiye yanıtı verirken 2020 yılında bu oranın yüzde 30’a çıktığı görülüyor.

İstanbul teknoloji odaklı firma sayısı bakımından dünyanın ilk 50 şehri arasında yer alıyor

Startup Genome’un Küresel Startup Ekosistemi 2020 Raporu’na göre İstanbul, finansmana erişim, girişim sermayesi faaliyetleri ve pazar erişimi alanlarındaki performansı ile gelişmekte olan ilk 100 inovasyon ekosistemi arasında 16. sırada yer alıyor. İçerisinde faaliyet gösteren yaklaşık 2.500 ileri teknolojiye sahip firma ile İstanbul, teknoloji odaklı firma sayısı açısından küresel olarak ilk 50 şehirden biri olma özelliği taşıyor. HSBC Şehir Raporları’na göre, pandemi şehirlerdeki dijital dönüşüme de hız kazandırdı. Hizmet olarak sunulan ekonomilere, eve teslimat platformlarına, yeni çevrimiçi içeriklere, e-ticarete, uzaktan öğrenmeye, uzaktan spora, teletıpa, evden çalışmaya ve dijital olarak sosyalleşmeye uyum sağlanmasına imkan sundu. Rapora göre; yeni normale uyum sağlanırken bu eğilimlerin uzun ömürlü olması; gayrimenkul, ulaşım ve şehir merkezleri ile şehir sınırları arasındaki fiziki akışlar üzerinde büyük etkiler oluşturabilir.

“2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık finansman ve yatırım kaynağı sağlayacağız"

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, konu ile ilgili şunları söyledi: “İstanbul, çok yönlü ekonomilerinden biri. Sürdürülebilir küresel ekonomide rol oynayan şirketlerle birlikte büyümenin itici gücü işlevini görüyor. İstanbul’un bu özellikleri birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Biz, Türkiye’nin yatırım elçisi olarak, İstanbul’un sahip olduğu potansiyeli uluslararası platformlarda anlatıyoruz. İstanbul’un da tanıtım elçisi olarak çalışıyoruz. İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarda kullanılabilecek farklı finansman modellerini ülkemize getiriyoruz"

“Dünya ekonomisinin temel meselesi, çevresel, sosyal ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanması. Bu yöndeki çabalar, küresel ekonomik büyümeyi daha dirençli ve kapsayıcı hale getirme fırsatı sunuyor” diyen Kervancı, “Eşsiz konumu ve sürdürebilir kalkınma odağı ile İstanbul’un ekonomik büyümenin merkezi olmasına destek olmayı hedefliyoruz. HSBC Grubu olarak, 2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık finansman ve yatırım kaynağı sağlayarak sıfır karbon salınımına geçişte müşterilerimizi yanında olacağız" diye konuştu.

Sektörel çeşitliliğe odaklanılması küresel bağlantıları güçlendirir



Rapora göre, İstanbul’un uluslararası rekabet gücü için sektörel çeşitliliğe odaklanması şehrin küresel bağlantılarını daha da güçlendirmesini sağlayacak. Ayrıca, İstanbul ekonomisinin 1990’lı yılların ortalarından bu yana OECD’deki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğu belirtiliyor ve söz konusu trendin önemli ölçüde büyüme gösteren sektörler arasında yer alan finans, profesyonel hizmetler, mühendislik, bilim ve BT ile hizmet ekonomisine doğru yapısal geçişi yansıttığı vurgulanıyor.