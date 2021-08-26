HSBC: ‘Hava’ normalleşme yolunda

HSBC, bugün yayınladığı raporda, verilerin Türk havacılık sektörünün güçlü bir yaz dönemi geçirdiğine ve toparlanma patikasında ilerlediğine işaret ettiğini bildirdi.

Risklerin var olmaya devam ettiğini ancak COVID-19'a karşı aşılamada ilerleme ile birlikte risklerin azalmakta olduğunu belirten HSBC, takip etmekte olduğu Türk havacılık sektörü hisseleri için tavsiye ve hedef fiyatlarını gözden geçirdi.

Hava yolu ile karşı taşımacılığında ücretlerin güçlü olmaya devam etmesine bağlı olarak faiz ve vergi öncesi kar ve net kar tahminlerini değiştirdiklerini belirten HSBC, THY için tavsiyesini "Tut"tan "Al"a yükseltirken hedef fiyatını da 16,20 TL'den 16,90 TL'ye çıkardı.

Pegasus ve TAV için tavsiyelerini "Al" olarak devam ettiren HSBC, Pegasus için hedef fiyatını 96,20 TL'den 101,60 TL'ye yükseltti.

TAV Havalimanları için hedef fiyatını ise 36,70 TL'den 36,50 TL'ye revize etti.