HSBC bilançosunda kar beklentilerin altında kaldı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC ilk çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bankanın vergi öncesi karı artan kredi kayıpları nedeniyle beklentilerin gerisinde kaldı. Buna rağmen şirket gelir tarafında yıllık bazda istikrarlı bir artış yakaladı.

Şirketin ilk çeyrek vergi öncesi karı 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Piyasa uzmanları bu rakamın 9,59 milyar dolar olacağını öngörüyordu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde banka 9,5 milyar dolar kar elde etmişti.

HSBC gelir hedeflerini aştı

Kar tarafındaki düşüşe karşılık bankanın toplam gelirleri yüzde 6 oranında yükseldi. Çeyreklik gelir 18,6 milyar dolara ulaşarak 18,49 milyar dolarlık piyasa tahminini geride bıraktı. Banka yönetimi maliyet düşürme adımlarının planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi. Şirket Haziran 2026 dönemine kadar yıllık 1,5 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlamayı planlıyor.

Banka 26 Ocak tarihinde Hang Seng Bank özelleştirmesini tamamlamıştı. Bu stratejik adımın ardından ilgili hisseler Hong Kong borsasından çıkarılmıştı. Şirket bu işlemler sayesinde 2028 sonuna kadar 500 milyon dolarlık ek gelir bekliyor. Hong Kong pazarındaki marka gücünün bu sinerjiye katkı sağlaması hedefleniyor.

Jeopolitik riskler karı baskılayabilir

Banka yönetimi Orta Doğu bölgesindeki çatışmalardan kaynaklanan potansiyel risklere dikkat çekti. Yüksek petrol fiyatları ve artan enflasyon şirket için temel tehlikeler arasında gösteriliyor. Küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki yavaşlama ihtimali de yakından takip ediliyor. Bu olumsuz faktörlerin vergi öncesi karda tek haneli yüzdelik düşüşlere yol açabileceği belirtiliyor.

HSBC önümüzdeki üç yıllık dönem için belirlediği karlılık hedeflerini şimdilik koruyor. Maddi öz sermaye karlılığı oranının yüzde 17 seviyesinde kalması bekleniyor. Ancak Orta Doğu bölgesindeki krizin derinleşmesi durumunda bu tablonun değişebileceği vurgulanıyor. Olası risk senaryolarının gerçekleşmesi halinde 2026 yılı karlılık oranının yüzde 17 sınırının altına ineceği tahmin ediliyor.

Sektörel beklentiler ve genel eğilim

Açıklanan ilk çeyrek verileri ve risk uyarıları, piyasalarda yılın geri kalanına dair temkinli bir fiyatlamaya zemin hazırlıyor. Kar kaybına rağmen gelir artışının sürmesi bankanın operasyonel gücünü koruduğunu gösteriyor. Ancak artan kredi karşılıkları ve jeopolitik belirsizlikler, küresel bankacılık trendlerinde risk iştahının aylık bazda sınırlı kalacağına işaret ediyor.