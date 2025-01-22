HSBC, Türk tüketici şirketleri için tavsiyelerini revize etti

HSBC yayımladığı raporda, 2025 yılının Türk tüketici şirketleri için gerçek bir sınav olacağının altını çizdi.

HSBC, bu sene BİM, Coca-Cola İçecek ve Migros'un tercih ettikleri hisseleri olduğunu da kaydetti.

HSBC'den yatırımcılara tavsiyeler

HSBC tarafından yayımlanan raporda yatırımcılara tavsiyelerde bulunuldu.

Yatırımcılara "Uzun vadeli değer yaratmak için tutarlı büyüme stratejilerine sahip pazar payı odaklı şirketleri tercih etmeleri" tavsiyesi verilerek, "İhtiyari isimler için daha zor bir yıl; iyileşme görünümüne sahip coğrafi olarak çeşitlendirilmiş şirketleri tercih edin" ifadelerini kullanıldı.

Hisselerin hedef fiyatları ve tavsiyeler

* HSBC, AEFES-Anadolu Efes için hedef fiyatını 300 TL'den 190 TL'ye indirdi. Tavsiyesini "al" dan "tut" olarak değiştirdi.

* CCOLA-Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 92,73 TL'den 80 TL'ye düşürdü ve tavsiyesini "al" olarak korudu.

* ULKER-Ülker için hedef fiyatını 200 TL'den 180 TL'ye düşürdü ve tavsiyesini "al" olarak korudu.

* BIMAS-BİM için hedef fiyatını 650 TL'den 665 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini "al" olarak korudu.

* MAVI-Mavi için hedef fiyatını 125 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.

* MGROS-Migros için hedef fiyatını 650 TL'den 700 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

* SOKM-ŞOK Marketler için hedef fiyatını 65 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.