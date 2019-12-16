HSBC Türkiye, 6 milyar dolarlık finansman sağladı
HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, yılın başından bu yana yatırım bankacılığında gerçekleştirdikleri işlemlerle müşterilerine Türkiye’de 6 milyar doların üzerinde finansman kaynağı sağladıklarını belirtti.
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